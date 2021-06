Efter en mildest talt upassende opførsel er to 35-årige danske betjente havnet i en uheldig straffesag om embedsmisbrug.

De skal nu en tur for retten, og bliver de dømt, medfører det ud over en plet på straffeattesten med stor sandsynlighed også farvel til arbejdet i politiet.

De har både filmet et lig, filmet tilbageholdt, nøgen borger og gjort grin med det hele. Det starter tilbage i februar 2020, hvor de to betjente er ude på en adresse for at håndtere en død person. Det skriver DR.

Her filmer den ene betjent den anden på Snapchat, mens han gør sig til og griner foran liget, hvis hoved var indsmurt i blod.

Den første betjent har også filmet ligets kønsdele og gjort grin med situationen med drillende kommentarer. Men sagen slutter slet ikke her.

Den anden betjent kan ude på ligets adresse nemlig ikke dy sig for at at stikke fingrene ned i noget kokain, der er fundet på samme adresse, for efterfølgende at slikke på fingrene og konstatere, at det er kokain.

I en helt anden sammenhæng har den første betjent to gange også filmet personer, der har været tilbageholdt og nøgen i en politivogn.

De to betjente er sigtet for paragraf 115, som kan straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.