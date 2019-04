Københavns Byret har onsdag idømt livstidsdomme til to unge mennesker fra Loyal To Familia.

Københavns Byret idømmer to mænd fængsel på livstid for et drab og to drabsforsøg i bandemiljøet.

Mændene, der er fra den midlertidige forbudte bande Loyal To Familia, er dømt for et drab, der fandt sted en torsdag i november 2017.

De to mænd kom midt på eftermiddagen kørende på en knallert ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Knallerten styrede direkte over mod en personbil. En mand på knallerten steg af og affyrede syv skud med en halvautomatisk pistol mod bilen.

I bilen sad tre personer, heriblandt Ghassan Ali Hussein, som blev ramt i hovedet og i ryggen. Han døde kort tid efter.

En anden blev ramt, mens en tredje undveg kuglerne.

