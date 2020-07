Der er søndag udbrudt brand i to både i Lillebælt.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Forsvaret skriver, at man er til stede i farvandet med en redningshelikopter. Besætningen på de to både er reddet over på assisterende skibe i nærheden, oplyses det.

Som følge af brandene er den ene båd sunket.

Den anden båd er slæbt ind på lavt vand.

Opdateres...