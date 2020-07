Søndag eftermiddag er der udbrudt brand på to sejlbåde på Lillebælt, og otte personer måtte evakueres.

Det oplyser Forsvaret på Twitter, der er til stede med redningshelikopter på stedet.

Besætningen på de to både er reddet over på assisterende skibe i nærheden, oplyser Forsvaret.

De to både brød i brand to forskellige steder på Lillebælt med 20 minutters mellemrum. Det skriver Fyens.

Den første anmeldelse om en brændende båd fik Forsvaret omkring klokken 10.30. Her var en familie på fire voksne ombord. Da hjælpen kom, blev de bedt om at tage redningsveste på, så de kunne forlade skibet.

Båden endte med at synke.

Kun tyve minutter senere - klokken 10.50 - mens redningsfolkene stadig var i gang med at hjælpe den første båd, fik Forsvaret en ny melding om endnu en båd i brand.

Derfor måtte helikopteren flyve mellem to to ulykkessteder, for at holde øje med, at brandene ikke blev værre.

På den anden båd i brand var to voksne og to børn. Børnene blev hurtigt hjulpet over til en lystfisker, der sejlede forbi, og båden blev trukket ind på lavt vand, mens de voksne fortsat var derpå.

Hvorfor, de to både brød i brand, er endnu uvist.