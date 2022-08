Lyt til artiklen

Lørdag opstod to brande på Storegade i Nordborg.

Nu beder Syd- og Sønderjyllands Politi om borgernes hjælp i forbindelse med efterforskningen.

»Mange borgere var forsamlet, og flere optog film og tog billeder af brandene i Storegade. Vi er interesserede i alle billeder og alle film fra brandstedet. Materialet vil indgå i efterforskningen og hjælpe os til at opklare sagen,« siger vicepolitiinspektør Kent Brynildsen fra Syd- og Sønderjyllands Politis afdeling Central Efterforskning i en pressemeddelelse.

Hvis du har billeder eller film fra brandstederne, bedes du derfor kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på 114.

Søndag blev to mænd varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for brandstiftelse. Mistænkt for at stå bag de to brande i Storegade, som blev anmeldt henholdsvis klokken 13.48 og 14.46.

De to mænd på 25 og 35 år blev begge fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg klokken 13.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og begge nægtede sig skyldige.

Ifølge JydskeVestkysten bor en af de to mænd i en af de ejendomme, som de er sigtet for at have sat ild til.

I forbindelse med den ene brand blev en beboer indlagt til observation for røgforgiftning. En brandmand er desuden kommet lettere til skade under slukningsarbejdet.