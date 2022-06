Lyt til artiklen

Det gik voldsomt for sig, da politiet henvende sig til en gruppe af unge torsdag aften. Heriblandt en ung mand på 20 år.

Forinden havde en patrulje observeret, at gruppen var i færd med at ryge en joint. Det fik politiet til at skride ind.

Men det faldt ikke i god jord hos den 20-årig, der var en blandt flere i forsamlingen.

»Den ene havde svært ved at efterkomme patruljen. Det udviklede sig til vold mod den ene politimand, der modtog et slag i brystkassen og et spark på siden af hoften,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen, der fortsætter:

»Han blev derfor anholdt og sigtet for vold mod politimand og efter narkotigalovningen.«

Betjenten kom ikke til skade i forbindelse med optrinet, oplyser vagtchefen.

Hændelsen her udspillede sig klokken 21.28 ved Hjallerup Marked, der havde åbningsdag torsdag. I alt forventes 200.000 gæster at besøge markedet, der varer til søndag.

Politiet vil også være til stede samtlige dage for at sikre god ro og orden. Og torsdag havde de da også rigeligt at se til.

Foruden den 20-årige, som overfaldt politibetjenten, måtte politiet også foretage en anden anholdelse senere på aftenen, nemlig en 32-årig mand.

»Det, jeg kan sige, er, at han har været påvirket. Han var højrøstet, aggressiv og forstyrrede den offentlige orden. Han var også i besiddelse af noget narkotika.«

»Vi har anholdt ham, og tanken er, at han bliver løsladt her fra morgenstunden.«

Den 32-årige blev lagt i håndjern klokken 23.28.