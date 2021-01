En mand og en kvinde er onsdag blevet anholdt og sigtet for at have svindlet med covid-19-lønkompensation.

I alt er der tale om et beløb på mere end 2,6 millioner kroner i to virksomheder.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

»Beløbet var fordelt på fem ansøgninger til Erhvervsstyrelsen,« oplyser politikredsen.

