En mand og en kvinde er onsdag blevet anholdt og sigtet for at have svindlet med corona-lønkompensation.

I alt er der tale om et beløb på mere end 2,6 millioner kroner i to virksomheder.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

»Beløbet var fordelt på fem ansøgninger til Erhvervsstyrelsen,« oplyser politikredsen.

Det er ikke første gang, at politiet har anholdt personer og sigtet dem for at snyde med hjælpepakkerne.

Blandt andet fik en 64-årig virksomhedsejer i Nordjylland i december konfiskeret seks millioner kroner, efter han var blevet sigtet for snyd.

Ifølge politiet havde han uden grund sendt 13 ansøgninger af sted om kompensation fra staten på grund af restriktionerne under coronaudbruddet.

Han mistænkes for at have forsøgt at snyde det offentlige ved at søge om udbetaling af lønkompensation for omkring 2,7 millioner kroner. Han nåede at få udbetalt omkring 700.000 kroner fra forskellige corona-hjælpepakker, inden Erhvervsstyrelsen fik mistanke til ansøgningerne om lønkompensation fra en række forskellige selskaber.