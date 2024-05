31. marts blev en mand fundet skuddræbt i en bil under en ejendom på Frederiksberg. Nu er en 25-årig og en 26-årig mand blevet anholdt.

Københavns Politi har tirsdag anholdt en 25-årig mand og en 26-årig mand, der er sigtet for drab på en anden 25-årig mand i marts på Frederiksberg.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den dræbte blev fundet 31. marts i en parkeret bil i et parkeringsanlæg under en ejendom på Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg.

Ifølge politiets efterforskning blev han dræbt 30. marts.

I første omgang blev den 25-årige anholdt, men i en pressemeddelelse udsendt senere tirsdag, kan politiet så fortælle, at man nu også har anholdt og sigtet en 26-årig mand for medvirken til drabet.

De to mænd vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Derudover er en tredje mand på 26 år efterlyst i sagen. Han vil blive fremstillet in absentia onsdag med henblik på fængsling og international efterlysning, idet han formodes at opholde sig i udlandet.

»Vi har haft en bred efterforskning af drabet, og vi fortsætter naturligvis vores arbejde, så vi også kan få anholdt den 26-årige mand, som vi mistænker for at have en rolle i forbindelse med drabet. Vi formoder, at han opholder sig et sted i udlandet,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling, der er leder af Københavns Politis Afdeling for personfarlig kriminalitet.

Ifølge politiet er der ikke umiddelbart tegn på, at drabet er banderelateret.

Det 25-årige offer blev fundet dræbt, efter at politiet modtog en anmeldelse om en livløs mand i en parkeret bil.