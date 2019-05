Fredag eftermiddag er to personer kørt på hospitalet efter at de under en biljagt med politiet i hælene kørte galt på Amager.

Det skete efter at betjente fra Københavns Politi fik øje på bilen under patruljering.

»En patruljevogn blev opmærksomme på et køretøj, betjentene ønskede at bringe til standsning,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Jesper Frandsen.

»Men det ønskede bilens chauffør tydeligvis ikke, for bilen forsøgte at stikke af,« konstaterer vagtchefen tørt.

Det resulterede i en kort biljagt - med en dramatisk afslutning.

»Patruljevognen satte efter bilen, hvorefter den ramte et vejskilt og en anden bil og endte halvvejs inde i en have ved en villa på Amager,« siger Jesper Frandsen.

Betjentene opdagede bilen klokken 17.41.

Blot et minut senere kunne de anholde chaufføren og en passagerer efter at bilen var kørt galt.

»Jeg har ikke en status på deres tilstand,« siger vagtchefen.

»De var ved bevidsthed ved anholdelsen, og havde ikke pådraget sig alvorlige kvæstelser, men om de har brækket et ben eller lignende, ved jeg ikke,« fortsætter han.

Politiet ønsker ikke at oplyse årsagen til anholdelsen.

Hvorfor politiet ønskede at standse bilen kan vagtchefen heller ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.