Fire er fængslet i Danmark og en i udlandet i sag om opsigtsvækkende fangeflugt. Den flygtede er på fri fod.

To mænd, der for nylig blev anholdt i Spanien i forbindelse med en fangeflugt i Slagelse, er blevet udleveret til Danmark, og de blev tirsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved fængslet til den 9. januar.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Begge mænd vurderes at have været fysisk til stede under en befrielsesaktion, hvor bandemedlemmet Hemin Dilshad Saleh slap ud fra et psykiatrisk hospital i november.

De to mænd blev efter fangeflugten varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - og internationalt efterlyst. De blev 7. december anholdt i Barcelona.

Tirsdag blev de så stillet for en dommer og varetægtsfængslet.

- Med dagens fremstillinger er vi nu oppe på fire fængslede her i landet, mens en stadig er fængslet i udlandet, udtalte politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tidligere tirsdag i en pressemeddelelse.

- Vi forventer yderligere anholdelser, og efterforskningen af fangeflugten er derfor stadig i fuld gang, lød det videre.

Hemin Dilshad Saleh, der stadig er på fri fod, er en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV. Han sad varetægtsfængslet i surrogat på den psykiatriske afdeling i Slagelse.

Den 19. november stak han af ved en spektakulær flugtaktion. På den psykiatriske afdeling fik han besøg af en person, som angiveligt havde købt kage med til kaffen.

Men i kageæsken lå to pistoler.

Mændene truede personalet med pistolerne, og for at understrege alvoren i truslerne affyrede de et skud ned i gulvet. Derefter lykkedes det dem at slippe ud fra sygehuset.

Saleh er mistænkt for sammen med 18 andre at have deltaget i et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København. Her blev to mænd - den ene medlem af den rivaliserende bande Brothas - udsat for grov mishandling.

