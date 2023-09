To personer er blevet anholdt for at være været involveret i et knivstikkeri i Søborg lørdag.

Det fortæller Jens Møller, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

»Vi har en forurettet, der er blevet udsat for noget vold af to gerningsmænd. De er blevet anholdt og vil blive fremstillet søndag,« siger han.

Lørdag formiddag blev politiet kaldt til Lykkesborg Allé i Søborg, hvorfra billeder også viser, at teknikere var til stede.

Politiets teknikere var til stede i Søborg lørdag efter et knivstik.

»Der er blandt andet blevet stukket med en kniv i låret,« siger vagtchefen, der ikke har mere at fortælle om sagen for nuværende.

Der var også kortvarigt en lægeambulance til stede på adressen.

Ofret er udenfor livsfare.