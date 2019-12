Hvis to mænd tirsdag bliver varetægtsfængslet, sidder fire frihedsberøvet i sagen om fangeflugten i Slagelse.

To mænd, der for nylig blev anholdt i Spanien i forbindelse med en fangeflugt i Slagelse, er blevet udleveret til Danmark og vil tirsdag blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Begge mænd vurderes at have været fysisk til stede under befrielsesaktionen, hvor bandemedlemmet Hemin Dilshad Saleh slap ud fra et psykiatrisk hospital i november.

De to mænd blev efter fangeflugten varetægtsfængslet in absentia - uden at være til stede - og internationalt efterlyst. De blev 7. december anholdt i Barcelona.

Derfor skal de tirsdag for en dommer, som skal tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles.

- Med dagens fremstillinger er vi nu oppe på fire fængslede her i landet, mens en stadig er fængslet i udlandet.

- Vi forventer yderligere anholdelser, og efterforskningen af fangeflugten er derfor stadig i fuld gang, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i pressemeddelelsen.

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre. Retsmødet begynder klokken 14.

Hemin Dilshad Saleh er fortsat er på fri fod. Han er efterlyst internationalt.

Hemin Dilshad Saleh sad oprindeligt varetægtsfængslet i surrogat på den psykiatriske afdeling i Slagelse. Han er mistænkt for at have deltaget i et brutalt overfald i en frisørsalon.

/ritzau/