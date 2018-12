Et bandetilholdssted er blevet ransaget, efter at to mænd er blevet anholdt for drab på radiovært.

Københavns Politi har torsdag anholdt to mænd i forbindelse med drabet på radioværten Nedim Yasar. Derudover er der foretaget flere ransagninger i løbet af dagen.

De anholdte er henholdsvis 24 og 25 år. De sigtes begge for drab og for medvirken til drab.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Nedim Yasar blev skudt og dræbt den 19. november på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter. Her havde Yasar været til en reception i forbindelse med bogen "Rødder", som han skrev sammen med journalist Marie Louise Toksvig.

Bogen handler blandt andet om Yasars fortid i bandemiljøet, som han forlod gennem et såkaldt exitforløb.

Nedim Yasar sad i sin bil, da han blev skudt. Politiet oplyser, at gerningsvåbnet var en mindre revolver. Gerningsmændene flygtede formentlig i en blå VW Passat.

Yasar var i live, da han blev kørt til Rigshospitalets Traumecenter om aftenen mandag den 19. november. Men hans liv stod ikke til at redde. Dagen efter afgik han ved døden.

Politiet oplyser i forbindelse med anholdelserne, at mulige motiver bliver efterforsket.

Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvorvidt Nedim Yasar kendte de to mænd, som nu er anholdt.

En del af efterforskningen er imidlertid rettet mod bandemiljøet. I pressemeddelelsen skriver politiet, at et bandetilholdssted i Nordsjælland er blevet ransaget i løbet af torsdag.

Derudover er der flere steder i Storkøbenhavn foretaget ransagninger. I pressemeddelelsen skriver politiet, at der er tale om "mange".

Endnu har Københavns Politi ikke stået til rådighed for et interview om anholdelserne.

Mændene bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

/ritzau/