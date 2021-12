Københavns Vestegns Politi har anholdt to mænd, der sigtes for et skuddrab 3. december i en frisørsalon i Rødovre Kommune.

Det oplyser efterforskningsleder Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet, der desuden beretter, at der er tale om en 29-årig og en 34-årig.

En 17-årig bulgarsk statsborger mistede livet under skyderiet. Yderligere blev to personer på henholdsvis 28 og 15 år ramt.

Førstnævnte blev hårdt såret, men var et par dage senere udenfor livsfare. Sidstnævnte blev skudt i hånden.

Her bliver en person ført væk af politiet Foto: Steven Knap/Byrd

I forbindelse med skyderiet i frisørsalonen har politiet tidligere oplyst, at to mænd ifølge vidner kom ind i frisørsalonen og affyrede skud. Herefter flygtede de til fods.

De to mænd, der er anholdt i sagen, fremstilles i grundlovsforhør klokken 9.30.

Politiet har tidligere meldt ud, at man arbejder ud fra en formodning om, at drabet i frisørsalonen har forbindelse til de øvrige skyderier, der har været som led i en verserende konflikt mellem to bandegrupperinger.

