To mænd blev mandag aften anholdt ved værtshuset Bistroen i Rødkærsbro ved Viborg.

Viborg. Politiet anholdt mandag aften to personer ved værtshuset Bistroen i Rødkærsbro, der ligger sydøst for Viborg.

Tirsdag bliver de to fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg. Her vil anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi kræve mændene varetægtsfængslet.

- De er sigtet for besiddelse af skydevåben, fortæller senioranklager Claus Benner.

Tirsdag formiddag ønsker han ikke at oplyse nærmere om, hvad sagen drejer sig om.

- Vi har ikke hørt de anholdtes forklaring endnu, og vi vil begære lukkede døre ved grundlovsforhøret, fortæller senioranklageren.

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige.

Men anklagemyndigheden har mulighed for at få retten til at lukke dørene, blandt andet hvis et åbent retsmøde på afgørende måde vil kunne forstyrre politiets videre efterforskning.

Retsmødet går efter planen i gang tirsdag klokken 14.30, og Claus Benner forventer, at han vil kunne løfte en smule af sløret for, hvad sagen drejer sig om, når det er slut ud på eftermiddagen.

Ulovlig besiddelse af et ladt skydevåben på et offentligt sted er en overtrædelse af straffelovens paragraf 192 a. Den er gennem de senere år blevet skærpet markant.

Udgangspunktet for en overtrædelse af paragraffen er en dom på to års ubetinget fængsel.

/ritzau/