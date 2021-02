En mand og en kvinde sigtes for at have kastet genstande mod politiet under demo i København.

En mand og en kvinde er blevet anholdt i forbindelse med uroen ved en demonstration mod blandt andet coronarestriktioner den 9. januar.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Demonstrationen var arrangeret af bevægelsen Men In Black og endte i uroligheder på og omkring Rådhuspladsen i København, hvor politiet trak stavene mod demonstranterne.

18 personer blev anholdt og syv personer blev dagen efter varetægtsfængslet - sigtet for vold mod tjenestemand og grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Desuden blev en 30-årig kvinde for et par uger siden anholdt og varetægtsfængslet.

Ifølge politiet opfordrede hun til hærværk, da hun under demonstrationen gik på scenen og i en megafon råbte, at demonstranterne skulle gøre opmærksom på sig selv.

- Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her, lød det blandt andet.

- Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort, så lad os smadre det, venner folkestyret, folket i Folketinget, smadre systemet. Tak skal I have, sagde hun.

Da demonstranterne efterfølgende bevægede sig ned ad Strøget, opløste politiet demonstrationen, og det kom til sammenstød.

Onsdag har politiet så anholdt yderligere en 23-årig mand og en 26-årig kvinde. De er sigtet for at kaste genstande mod politiet samt forsøg på grov vold.

De fremstilles torsdag i grundlovsforhør med krav om fængsling.

/ritzau/