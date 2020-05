Politiet har anholdt to personer efter en ransagning på en adresse nordvest for Frederikshavn torsdag. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ransagningen og anholdelserne er sket i forbindelse med politiets eftersøgning af en forsvundet 39-årig mand.

De to anholdte personer er en kvinde på 46 år og en mand på 45 år. Anholdelsen fandt sted i Frederikshavnsområdet.

De to personer blev anholdt klokken 12.10 torsdag.

»De to anholdte personer skal fremstilles senere i dag i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der ikke kan oplyse yderligere om sagen, da Nordjyllands Politi ønsker, at fremstillingen af de anholdte skal ske for dobbeltlukkede døre.



»Det sker af hensynet til at beskytte vores videre efterforskning,« understreger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Vicepolitiinspektøren forklarer, at politiets massive efterforskning i sagen forsætter i de kommende dage på højtryk.

Det indebærer blandt andet, at politiet fortsat foretager en række tekniske undersøgelser på den ransagede ejendom nordvest for Frederikshavn, ligesom at politiet også har været til stede på andre adresser i området i forbindelse med efterforsknings-arbejdet. Herudover skal der foretages afhøringer af en række personer med tilknytning til sagen.



»Før det arbejde er tilendebragt, kan vi ikke udtale os yderligere om sagen,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

De anholdte fremstilles senere i dag, fredag, ved Retten i Hjørring, kl. 12.00.

B.T. beskrev torsdag ransagningen, som politiet foretog i frygten for, at den 39-årige forsvundne mand har været udsat for en forbrydelse.

Ifølge Nordjyske ringede den 39-åriges familie ringede til mandag, fordi de havde modtaget et besynderligt opkald fra manden lørdag, hvor han havde sagt, at han var 'bange for noget'.

Derfor aftalte de, at han skulle komme hjem, men han kom aldrig. Siden har de ikke kunnet komme i kontakt med ham.

Ifølge Nordjyske er den forsvundne 39-årige mand identisk med den mand, der i efterårets 2016 blev udsat for et drabsforsøg under et drikkelag i byen Elling.

Her blev han slået i hovedet med en gaffelnøgle, så han fik livstruende kraniebrud. Han blev overhældt med benzin og smidt ind bag i en varebil og kørt væk.