Politiet har anholdt to mænd i et tog ved Vejle efter et røveri mod Meny i Fredericia.

Passagerer på et tog ved Vejle fik sig mandag noget af en overraskelse, da et stort antal politibetjente hoppede på toget og gik i gang med at gennemsøge det.

Forud var gået et røveri mod dagligvarebutikken Meny i Fredericia, og politiet endte med at anholde to personer i toget, oplyser Halfdan Kramer, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

- Vi får anmeldelsen om et røveri i Meny i Fredericia klokken 12.49. Meldingen lyder på, at gerningsmanden har truet med en pistol, og vakse vidner har set ham løbe i retning af banegården, siger Halfdan Kramer.

Politiet skynder sig derfor til den første station efter Fredericia i vestgående retning, fortæller vagtchefen.

- Vi får holdt toget tilbage på Vejle Banegård, og for nogle passagerer har det givetvis virket som et stort politiopbud, men sådan skal det jo være, når der er tale om skydevåben.

Cirka 25 minutter efter røveriet i Fredericia kan politiet anholde to mænd på henholdsvis 24 og 39 år.

- Den ene mand finder vi relativt hurtigt i toget, og vidner fortæller, at de har set ham bytte tøj med en anden mand. Vi får ud fra de oplysninger anholdt endnu en person, ligesom vi finder udbyttet og en pistol.

Mens en af de anholdte er sigtet for væbnet røveri, er den anden mand sigtet for medvirken til røveri, ved at have byttet tøj med den formodede røver.

Vagtchefen kan ikke oplyse, præcis hvor stort udbyttet fra røveriet var.

Begge mænd har etnisk dansk baggrund og fremstilles i grundlovsforhør i morgen med påstand om varetægtsfængsling, oplyser Halfdan Kramer.

/ritzau/