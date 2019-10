De sidste måneder har Aarhus været hårdt ramt af bilbrande.

Nu har politiet måske fået et længe ventet gennembrud i en af sagerne.

To mænd på henholdsvis 25 og 28 år er anholdt og sigtet for at stå bag en bilbrand på Langkærvej i Tilst i sidste uge.

De fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus klokkken 11, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Om de anholdte kan stå bag flere af de over 60 bilbrande, der har været i Aarhus de sidste fire måneder, fremgår ikke.

Billederne i videoen herover stammer fra en bilbrand sidste uge, hvor fire biler på Fjældevænget i den vestlige del af Aarhus gik op i røg.

Samme dag brændte to biler ved Ludvig Feilbergs Vej i Åbyhøj. Dermed kom det samlede antal af brændte køretøjer over de 60 på blot fire måneder.

Politiet har længe haft mistanke om, at bilbrandene var påsatte - og at der kan være en sammenhæng mellem de forskellige sager.

Østjyllands Politi vil anmode om lukkede døre under grundlovsforhøret.