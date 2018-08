En voldsom brand har fredag aften kostet to ældre kvinder livet på plejecentret Farsøhtshus i Allingåbro øst for Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag aften. Begge kvinder, som var henholdsvis 91 og 93 år, opholdt sig i deres hjem, da branden opstod. Begge pårørende er underettet.

En 95-årig kvinde er desuden svært tilskadekommen og er fløjet til Aarhus Universitetshospital med helikopter. Hendes tilstand er endnu ukendt. Yderligere to kvinder på 87 og 89 år er kørt på skadestuen, hvor de bliver behandlet for røgforgiftning.

Politiet oplyste tidligere fredag aften, at fire boliger på plejehjemmet var ramt af flammerne. Meldingen om branden kom klokken 17.36 via plejepersonalet, og da politi og brandvæsen kom frem til stedet var der ild i alt fire lejligheder i plejehjemmet, der består af 53 boliger.

»Det er en meget alvorlig brand. Fire boliger er påvirket af branden. Men branden er under kontrol nu,« sagde beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl for Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland tidligere på aftenen til B.T.

Branden blev slukket ved 21.30-tiden, og det er Østjyllands Politis opfattelse, at der ikke er flere tilskadekomne.

Voldsom brand brudt ud på plejecenter på Farsøhts Alle i Allingåbro. Flere tilskadekomne. Den Kommunale Krisestab og beredskabsplan er etableret #politi — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 3, 2018

Branden er af så alvorlig karakter, at Den Kommunale Krisestab og beredskabsplan er aktiveret. De skal på tværs af myndigheder hjælpe med blandt andet genhusning og krisehjælp. Politiet oplyser desuden på Twitter, at der er oprettet et pårørendecenter på stedet, hvor alle vises hen - og at der er flere krisepsykologer på stedet for at tage sig af både beboere, pårørende og ansatte. Der er desuden etableret en pårørendetelefon.

Norddjurs' borgmester Jan Petersen (S) besøger det brandramte plejehjem i Allingåbro. Foto: Bo Amstrup Vis mere Norddjurs' borgmester Jan Petersen (S) besøger det brandramte plejehjem i Allingåbro. Foto: Bo Amstrup

Borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), beskriver branden som 'meget tragisk'.

»Det er jo tragisk, når er to dødsfald og tre tilskadekomne. Dels fordi det er ældre menensker, og selvfølgelig også en masse pårørende, der bliver bekymrede og er ulykkelige. Jeg havde brug for at mærke hvordan stemningen var derude, så jeg tog derud - uden at gå i vejen - og fik et billede af, at der er styr på det. Politiet arbejder intenstivt og hele beredskabet har fungeret godt. Det er meget godt at kunne konstatere trods alt,« siger han.

Mange lokale borgere i byen, der har 1.870 indbyggere ifølge seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, gjorde hvad de kunne for at hjælpe til.

»Der var en borger, der sørgede for, at brandmændene fik mad. Sådan fungerer en by som Allingåbro heldigvis,« siger Jan Petersen.

Pårørendetelefon: Borgere, der er bekymret for deres pårørende på plejehjemmet, kan ringe på tlf.: 2974 3585 #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 3, 2018

Foreløbige undersøgelser viser ingen tegn på, at der ligger en kriminel handling bag branden. Hvad der så er årsagen, er det endnu for tidligt at sige noget om.

Kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Foto: Bo Amstrup Vis mere Kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Foto: Bo Amstrup

