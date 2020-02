Tilbage i oktober 2019 druknede to-årige Malte i et vandhul på Rævebjerg i Mørkøv, da han var på tur med vuggestuen, Børnehuset Krummeluren.

Men der afventes stadig juridisk vurdering af, om nogen kan stilles til ansvar for to-årige Maltes død.

Det skriver Sjællandske Medier.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser torsdag til dagbladet Nordvestnyt, at sagen ligger hos juristerne i anklagemyndigheden.

Det er her, man skal vurdere på baggrund af politiets undersøgelser, om man skal rejse en straffesag mod nogen i forbindelse med ulykken:

»Politiet er færdige med undersøgelserne og afhøringerne i sagen. Her indgår også den rapport, som Arbejdstilsynet har lavet efter ulykken.«

»Det er en dybt tragisk sag, og alle vil gerne have en afklaring hurtigst muligt, men jeg kan ikke sige, hvornår anklagemyndigheden er klar med sin vurdering,« siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Nordvestnyt, ifølge Sjællandske Medier.

Under turen med vuggestuen 10. oktober 2019 var Malte lige pludseligt væk fra gruppen, og han blev kort tid efter fundet livløs i et vandhul.

Dagen efter døde to-årige Malte på Rigshospitalet.

I november afgjorde Holbæk Kommune, at der ikke var grundlag for, at sætte Børnehuset Krummeluren under skærpet tilsyn som følge af ulykken.

Men hvis politiets undersøgelse kan bringe nye oplysninger frem, så kan beslutningen ændres.

Martin Bjerregaard fortæller i øvrigt, at der ikke er nogen sigtet i sagen.