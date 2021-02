Østjyllands Politi udsendte onsdag morgen en efterlysning af en to-årig pige, der var forsvundet.

Den lille pige var gået fra Lerbækvej i Risskov.

Det oplyste politikredsen på Twitter.

Den forsvundne pige, der var iført en lyserød jakke og lilla støvler, nåede heldigvis ikke at være væk længe, før hun blev fundet.

Ganske få minutter efter, at politikredsen oplyste, at man ledte efter hende, kunne de sende et nyt tweet ud:

»XX (navn udeladt, da hun er fundet, red.) er netop fundet i god behold - tak for hjælpen og retweets,« lyder det.