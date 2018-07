En to-årig dreng, der tidligere var savnet ved Hvidbjerg Strand sydøst for Blåvand, er nu fundet i god behold.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste torsdag på mediet Twitter, at en blot to-årig dreng var blevet væk. Men nu oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, at han er fundet i god behold.

»Han er fundet. Han var blevet væk fra sine forældre, fordi alle små børn ligner hinanden i de samme badebukser. Der er jo mange mennesker på stranden i dag, så det er nemt for et barn at blive væk,« oplyser politikredsen til B.T.

2-årig dreng savnes ved Hvidbjerg Strand sydøst for Blåvand. Iført badebukser. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 26. juli 2018