Natten til fredag blev Østjyllands Politi kaldt ud til en bar i Aarhus.

02:27 fik politiet en henvendelse fra en bar i Fiskergyde ved Åboulevarden, hvor dørmændene netop havde tilbageholdt to mænd.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

De to unge mænd opførte sig aggressivt og truende over for dørmændene og gæster. Da patruljen ankom til stedet, tog betjentene først kontakt til den ene mand, der bestemt ikke var tilfreds med situationen.

Han pustede sig endnu mere op og begyndte at råbe betjenten op i ansigtet. Det resulterede i, at den 18-årige mand blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Den anden mand, der ligeledes var 18 år, blev bortvist fra stedet og gik frivilligt derfra i retning mod Søndergade.

Da han kom op på Søndergade begyndte han dog at råbe højt og gestikulere voldsomt, så betjentene tog igen kontakt til ham og bad ham om at slappe af og forlade stedet.

Men manden nægtede at forlade stedet og blev tiltagende aggressiv over for betjentene. Det endte derfor med, at han også blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

De to unge mænd på 18 år røg derfor begge en tur i detentionen, hvor de tilbragte natten.