Ukendte gerningspersoner står bag en Facebook-side, hvor personer snydes til at købe falske Tivoli-billetter til spotpris.

Derfor advarer Tivoli i København nu om svindelnummeret.

Facebook-siden har navnet 'Tivoli KBH', og her har man siden 14. juni kunnet finde et opslag med et enormt godt tilbud.

For at fejre Tivolis genåbning efter coronanedlukningen, tilbydes et 'åbningstilbud', der i ordets sandeste betydning er for godt til at være sandt.

Sådan ser den falske Tivoli-Facebookside med det falske opslag ud.

For klikker man videre på linket til opslaget, finder man hurtigt ud af, at man havner på en hjemmeside med navnet dansklotteri.com.

Her loves det, at man kan spare 95 procent på fire gange entre til Tivoli samt fire turpas. Noget, flere hundrede personer har kommenteret eller liket.

Klikker man sig yderligere videre, kommer man frem til en side, hvor det fremgår, at man kan få hele omgangen for bare 10 kroner - hvilket svarer til en besparelse på 1.548 kroner, står der.

Men tilbuddet er ganske enkelt ikke ægte, forklarer Tivolis pressechef, Torben Plank, til B.T.

Sådan ser det ud, når man klikker sig videre på linket i det falske Tivoli-opslag.

»Det er et svindelnummer. Og vi har været ude og advare mod det. Der er tale om et tilbud, der er for godt til at være sandt,« siger Torben Plank og uddyber:

»Vi har allerede anmeldt det til de relevante steder - også politiet. Og jeg kan på det kraftigste advare mod at bestille tilbuddet,« siger han.

Torben Plank beskriver desuden sagen som en ren 'jungel' at rydde op i.

»Vi har fået rigtig mange henvendelser om det her. Heldigvis har vi endnu ikke hørt, at nogle personer er blevet svindlet, efter de har betalt for tilbuddet,« siger han.