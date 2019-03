Fredag eftermiddag er Tivoli Hotel & Congress Center i København blevet evakueret som følge af brand i en papcontainer.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab til B.T., og tilføjer, at hotellet i øjeblikket er fuld af røg fra branden, men at det ikke er til fare for mennesker.

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab desuden:

'HBR til stede med større udrykning ifm røgspredning til bygning, idet det brænder i en papcontainer. Bygningen er evakueret og der er ikke fare for mennesker. Vi slukker og lufter ud og forventer at være på stedet et stykke tid endnu. Opdatering følger.'

Vagthavende Operationschef hos Hovedstadens Beredskab oplyser til B.T., at han ikke ved, hvor mange der er blevet evakueret, men at alle hotellets gæster nu er ude. ligesom at der også var en stor kongres i gang, hvorfra folk også er evakueret.

»Men det er ret mange,« lyder det fra operationschefen.

