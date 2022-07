Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To personer er kommet til skade under en ulykke i Cobra-rutsjebanen i Tivoli Friheden i Aarhus.

Af ukendte årsager brækkede den bageste række af vognen af under en tur, fortæller direktør Henrik Ragborg Olesen til B.T.

Meget mere ved man ikke for nuværende, lyder det videre.

Direktøren kan derfor heller ikke sige noget om de to tilskadekomnes tilstand, udover at politi og ambulancer er på stedet for at hjælpe.

»Beredskabet er her og hjælper, og så har vi debriefing med personalet, mens vi tilbyder psykologhjælp til de involverede og pårørende.«

Ulykken skete ifølge direktøren mellem klokken 13 og 13.15, og man har som følge heraf rømmet forlystelsesparken for besøgende.

Noget, som TV 2 Østjylland i første omgang beskrev efter henvendelser fra vidner.

»Jeg er lige stået af, da det sker. Jeg ser, at den bageste del af vognen er knækket af. Det er svært at forklare,« siger øjenvidnet til TV 2 Østjylland.

Det er ikke første gang, Cobraen danner rammerne for en ulykke.

Tilbage i 2008 kom fire personer til skade, da der ligeledes var problemer med en række, der faldt af en vogn.

Opdateres …