Tivoli Friheden har etableret en hotline for tivoligæster, der har brug for krisehjælp efter der torsdag skete en tragisk ulykke i deres forlystelse Cobra.

Det oplyser Tivoli Friheden på Facebook.

En 14-årig pige har mistet livet i ulykken, og en 13-årig dreng er på hospitalet, hvor han behandles for skader på sin hånd.

»Vores dybfølte tanker er hos pigen og pigens pårørende, familie og venner. Vores tanker går også til drengen, vores medarbejdere og de mange besøgende, der var i parken tidligere i dag,« lyder opslaget på Facebook.

»Vi samarbejder med Østjyllands Politi og afventer nu de tekniske undersøgelser vedrørende ulykken,« skriver de videre.

Er man påvirket af situationen, har brug for professionel krisehjælp eller er pårørende oplyser Tivoli Friheden, at man kan ringe på deres hotline via tlf.: +45 70221266 – man skal taste 1, når man kommer igennem.

»Du kan også ringe til Offerrådgivningen i Østjylland, som tilbyder hjælp til ofre, vidner og pårørende, der har været vidne til ulykken. Du kan kontakte offerrådgivningen på tlf.: +45 23686056. Børnetelefonen har døgnåbent for børn og unge, som har brug for at tale med nogen – du kan sms’e eller ringe på +45 116111,« lyder det videre.

Tivoli Friheden – ligesom politiet – opfordrer til, at man ikke deler billeder og video fra episoden.