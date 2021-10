Natten til fredag kl. 02.18 bemærkede en patrulje en mand, der stod og tissede ned i åen på Åboulevarden i Aarhus foran flere andre personer.

Betjentene lod manden tisse færdigt, hvorefter han fik besked på at følge med.

Dette havde han dog ingen interesse i, og han flygtede derfor fra stedet med betjentene i hælene, der flere gange råbte efter ham for at få ham til at standse.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Betjentene fik indhentet ham, og den 22-årige mand blev anholdt.

Han gjorde dog kraftigt modstand, og betjentene endte med at bruge peberspray for at få ham til at falde til ro.

Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, ved at stå og tisse i åen til offentligt skue, og for at modsætte sig anholdelse.

Herefter fik at lov at tilbringe resten af natten til detentionen.