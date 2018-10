Tirsdag får Danmark sin første permanente fartkontrol. Den tændes i løbet af morgenen på Måløv Byvej i Ballerup på Sjælland. Planen er, at flere ATK-standere (Automatisk Trafik Kontrol, red.) - også kaldet stærekasser - sættes i brug rundtomkring i landet.

»Vi er i fuld gang med at få de sidste stærekasser koblet op på politiets it-systemer, og de vil alle komme i brug hen over efteråret,« siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Når Måløv-stærekasserne er taget i brug, kan bilister se frem til at finde dem i Slagelse, Nykøbing Falster samt på Roskildevej i Albertslund.

Håbet er, at stærekasserne vil være med til at øge trafiksikkerheden på strækninger, hvor der er stor risiko for ulykker, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Foto: Vejdirektoratet

Han fremhæver, at udenlandske erfaringer viser, at kombinationen af stationære og mobile fartkontroller er 'en rigtig god måde at få bilisterne til at holde fartgrænserne'.

De skal på den måde forbedre trafiksikkerheden.

Ministeren afviser samtidig, at ATK-standerne tages i brug for at få flere penge i kassen.

De skal i stedet hjælpe politiet med at kontrollere fartovertrædelser og altså øge trafiksikkerheden.

Standeren indeholder blandt andet en blitz, et kamera og en fartmåler samt en computer, der kan sende billeder til politiet. Den indeholder desuden forskellige bevægelsesalarmer. Foto: Vejdirektoratet