En henvendelse til Red Barnet har været med til at optrevle stor sag om deling af billeder af danske kvinder.

Tirsdag får en ung mand sin dom i byretten i Aalborg for sin del af sagen om deling af op mod 800 danske kvinders private billeder og videoer af seksuel karakter.

Sagen drejer sig om et onlinekatalog med billeder og privatoplysninger om kvinderne. Den unge mand, der var 24-år gammel, da han sidste år blev sigtet, har allerede tilstået sin rolle i sagen.

Han har erkendt, at han har været med til at forsyne et katalog med billeder af kvinderne med næsten 600 profilbilleder fra Facebook. Den mand, der tirsdag er på anklagebænken, er dog ikke hovedbagmanden bag kataloget. Vedkommende er endnu ikke fundet.

Kataloget har fungeret som en slags byttebørs. Involverede kunne bytte billeder af kvinder for at få adgang til mapperne i kataloget, der bestod af billeder og privatoplysninger af de næsten 800 danske kvinder.

En henvendelse til Red Barnets hjælpelinje, der hedder AnmeldDet, har været medvirkende til, at kataloget nåede frem til politiet. Herefter kunne politiet få adgang til det, og gå videre med sagen.

Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, er der tale om en grov sag.

- Sagen her handler om en person, der simpelthen har indsamlet oplysninger om de her piger og kvinder i arkivet og fundet deres Facebook-profiler, adresser og personlige oplysninger.

Desværre, siger Johanne Schmidt-Nielsen, er der ikke tale om et enkeltstående tilfælde.

- Antallet af børn og unge, som kontakter vores rådgivning med henvendelser af den karakter, er vokset markant over de seneste år, siger hun.

Anklageren i sagen går efter fem måneders betinget fængsel til manden. Forsvaret mener, at 40 dages betinget fængsel er rigeligt.

300 kvinder har ifølge Nordjyske søgt om erstatninger på mellem 5.000 og 50.000 kroner i sagen. Der ventes dom i sagen omkring middagstid tirsdag.

/ritzau/