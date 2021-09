Politiets bedste bud på en skyldig holder alligevel ikke stik, efter de fandt ud af, hvor han befinder sig.

Sådan lyder seneste opdatering efter Nordjyllands Politi 28 september satte en eftelysning i gang.

Manden, der blev ønsket fundet, har over august og september skamferet flere heste nord for Randers.

En sag, der trods efterlysningen og opmærksomhed fra samtlige medier, stadig er uforløst.

»Vi skulle faktisk undersøge nogle personer i går, men vi måtte udelukke dem, fordi de var på ferie et andet sted,« siger politikommissær Henrik Jensen.

Og med ferie mener han ikke en lun palmestrand på Mallorca, men derimod Nyborg Statsfængsel, hvor deres hidtil bedste bud på den skyldige sidder.

»Han var et rigtig godt bud, for han ligner ellers fuldstændig manden, vi har fået beskrevet og set på video,« siger Henrik Jensen og fotsætter:

»Men nu er Nyborg Statsfængsel jo et godt vidne, så hvis de siger, manden ikke har været ude, så har han jo ikke været ude.«

Nordjyllands Politi har ellers et rigtig godt billede af, hvordan manden ser ud, blandt andet fordi et vidne 25 august tog ham i at filme ud over en hestefold på Lindegaardsvej 33 i byen Linde.

Han beskrives som værende mellem 18 og 25 år, almindelig af bygning, ca. 180 centimeter høj, lys i huden og med mørkt halvlangt hår, iført brun trøje, sorte bukser og sorte sko med hvide såler.

Derudover havde han hvide høretelefoner i ørene og en paraplylignende genstand i hånden.

»Vi er ikke i tvivl om, at hvis vi får fat i manden, kan vi genkende ham,« konstaterer politikommissæren og tilføjer:

»Det kunne være rigtig dejligt, hvis manden, som vidnet møder på stedet, ringer eller tropper op og siger 'ved du hvad, det var mig, der var derinde, men jeg har sgu ikke noget med det at gøre'. Men nu er manden jo så massivt efterlyst, at hvis han ikke havde noget med sagen at gøre, så var vi sgu nok kommet i kontakt med ham.«

Henrik Jensen håber på hjælp udefra.

»Vi har ikke fået mange henvendeler, det kan vi ikke påstå. Men vi krydser fingre for, at nogen kan give os et prej.«

Henvendelser om sagen bedes givet via telefon 114.