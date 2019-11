Østjyllands Politi har netop lukket en særligt opsigtsvækkende narkosag.

Det var et tip, som i sidste ende førte til, at en hollandsk chauffør nu er blevet udvist for bestandigt.

Tidlig morgen 24. maj blev manden set holde i sin lastbil på en parkeringsplads i Fredericia. Her blev han kort tid efter anholdt - og politiet gjorde et opsigtsvækkende fund.

Manden havde transporteret næsten 60 kg hash i lastbilen.

'Han har erkendt at have indsmuglet de 58,9 kg hash fra Holland til Danmark med henblik på videreoverdragelse til nogle personer, som han siger, at han ikke ved, hvem er,' siger anklager for Særlig Efterforskning Vest Signe Gråkjær i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Anholdelsen af ham skete som en del af en større efterforskning målrettet indsmugling og salg af narkotika.'

Han blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet samme dag, som han blev anholdt.

Torsdag erkendte manden i retten forholdet og modtog to års fængsel samt udvisning for bestandigt.