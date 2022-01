Det, der skulle være nogle hyggelige dage mellem jul og nytår, blev spoleret for familien Bøgild fra Herning, da en indbrudsalarm gik 26. december.

En indbrudstyv havde udløst alarmen, mens familien var på juleferie på Sjælland. Og inden en nabo nåede over til familiens hus, var tyven borte med en række værdigenstande og noget endnu mere værdifuldt: datterens mælketænder.

Dem havde familien gemt, da de har den tradition, at familiens børn skal have deres første tand i en halskæde ved deres konfirmation.

Det fortæller Tina og Sebastian Bøgild til B.T., efter TV Midtvest først har beskrevet sagen.

»Vi blev vækket klokken 4.20 26. december, da alarmen gik. Så fik vi fat på naboen, som var inde ved vores hus ti minutter efter. Der var tyven allerede borte, så det er gået stærkt,« siger Sebastian Bøgild.

Måske derfor fik tyven taget meget andet med end reelle værdigenstande.

»Vi fik stjålet vores smykker, men også alle mulige andre ting, som vores scanningsbilleder, stampapirerne på vores hund, en seddel på min mands cykel og et hovedpudebetræk, som tyvekosterne nok har været i,« forklarer Tina Bøgild.

Derudover blev også en gennemsigtig luk selv-plastikpose fra Coop taget af tyven. I den var mælketænderne fra parrets datter.

Siden er Tina Bøgild gået på Facebook for at beskrive indbruddet og tabet af mælketænderne, der umiddelbart er det mest ærgerlige tab for familien.

Her har hun modtaget en række henvendelser fra personer, der måske mener, de kan hjælpe.

Det skyldes, at der efterfølgende var en udvikling i sagen.

Det midtjyske område har nemlig været ramt af en indbrudsbølge i dagene omkring jul og nytår. Og det var også tilfældet i nabobyen Ikast.

Det var sådan en pose, datterens mælketænder lå i.

Tre dage efter indbruddet hos familien Bøgild var der nemlig et nyt indbrud i byen. Og da politi og husets ejer ankom til stedet, kunne de se den formodede indbrudstyv for enden af vejen.

Da de satte efter indbrudstyven, smed personen en taske, inden han forsvandt ind på et stisystem i området og undslap politiet.

Det viste sig, at den taske, tyven havde smidt fra sig, indeholdt flere af de ting, der var blevet taget fra familien Bøgilds hjem i Herning få dage forinden.

Blandt andet papirerne på hundens stamtræ og scanningsbillederne. Men desværre ikke datterens mælketænder.

Men episoden og fundet har givet håb.

»Politiet har tyvens dna, og de leder stadig efter ham. Det kan være, at der er en eller anden, som kan have set tyven eller finder tænderne efterladt et sted i området,« siger Tina Bøgild, der selv er gået på Facebook med en efterlysning.

»Det kan være, der er nogen, som ser Facebook-opslaget og kontakter os,« siger hun.

Umiddelbart er der også kommet mange henvendelser fra folk i Ikast. Flere af dem har lovet at gå ture på stisystemerne ved H C Andersens Vej og Hyldgårdsparken, hvor tyven smed tasken og flygtede.

På trods af mange henvendelser på opslaget på Facebook har det endnu ikke båret frugt. Men Tina og Sebastian Bøgild håber fortsat.

»Vi var selv ude med en sporhund i går, men desværre fandt vi ikke noget. Men vi håber stadig på lidt held. Og det kan være, der er andre, der ser opslaget, som kan bidrage til, at vi finder tænderne.«