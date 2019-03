Den bedragerianklagede politiker Tina Juul Kjellberg forlader sin plads i det nordjyske regionsråd, efter hun har erkendt, at hun har svindlet for over 700.000 kr.

Tirsdag aften tog regionsrådet stilling til, hvorvidt de skulle imødekomme politikerens ønske om at udtræde, efter det for to uger kom frem, at hun uretmæssigt har fået udbetalt 728.000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste.

Politikeren har nemlig ikke haft noget arbejde, og det skal man som bekendt have for at være berettiget til en sådan ydelse.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) anmodede »kraftigt« om at følge Tina Juul Kjellbergs anmodning og pointerede, at den kom fra et nu forhenværende partimedlem, skriver Nordjyske.

Ulla Astmann, regionrådsformand Foto: Henning Bagger

»Jeg er meget rystet over at finde ud af, at en kollega, ud fra den viden vi har, har svindlet med skatteydernes penge. Det er dybt forkasteligt,« sagde regionsrådsformand Ulla Astman (S) for to uger siden.

Svindlen er foregået over en periode på fire år.

Bedragerisagen ligger nu hos politiet, hvor den skal efterforskes.

Hendes stol i regionsrådet overtages af den socialdemokratiske 1. suppleant, Arne Nielsen.