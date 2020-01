På bare en halv time lykkedes tre mænd at begå et voldsomt hjemmerøveri og flere forsøg på indbrud.

Sådan lyder tiltalen mod de tre unge mænd, når Retten i Glostrup indleder en nævningesag mod de tre unge mænd senere i januar.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået indsigt i, fremgår det, at de tre mænds formodede røvertogt angiveligt begyndte klokken 00.30 6. april sidste år. Her forsøgte de tre mænd at trænge ind på en adresse i Hvidovre.

Men husets beboer var vaks, og inden de tre mænd kom indenfor, blev de ifølge politiet skræmt væk.

25 minutter senere var den tilsyneladende gal igen, da de tre unge mænd, der alle er i alderen 19 til 22 år, ifølge politiet forsøgte sig på en anden adresse bare 200 meter væk. Her mislykkedes det imidlertid også for de tre mænd, da husets beboer ligeledes lykkedes med at skræmme dem væk.

Men to mislykkedes forsøg afholdt tilsyneladende ikke de tre mænd fra at forsøge en tredje gang bare fem minutter senere få hundrede meter længere nede ad vejen.

Her var det et ældre ægtepar, der stod for skud, og her lykkedes det ifølge politiet de tre mænd, der alle er af anden etnisk herkomst, at gennemføre hjemmerøveriet. Ifølge anklageskriftet truede de tre mænd ægteparret med en kniv og skubbede dem omkuld.

Skubbet medførte, at husets kvindelige beboer fik et brud på hoften. Udbyttet af røveriet var ifølge politiet et armbåndsur, en pung og en medicinkasse.

Ifølge Vestegnens Politi er det imidlertid ikke kun hjemmerøverier, som de tre mænd har begået sig i. I det fem sider lange anklageskrift er der også et enkelt forhold, der vedrører et røveri ved Nørreport i København, ligesom en enkelt af dem også er tiltalt for adskillige tilfælde af tricktyveri i København.

Derudover er en af de tre mænd tiltalt for at have udøvet vold på en pædagog det sted, han sad varetægtfængslet. Med to knytnæveslag på pædagogens hånd skulle den unge mand ifølge politiet have tiltvunget sig nøglerne til institutionen.

Med nøglerne i hånden lykkedes det ifølge politiet den unge mand at flygte fra institutionen.

Sagen kører som en nævningesag. Det sker, fordi anklagemyndigheden kræver en fængselsstraf på mindst fire års fængsel.