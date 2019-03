»I skal lære, hvordan livet er.«

Sådan lød beskeden til de fire mindreårige børn, hvis forældre, en mand på 63 år og en kvinde på 60, netop nu i et nævningeting ved Retten i Esbjerg er på anklagebænken og tiltalt for i årevis at have udsat børnene for næsten daglige seksuelle overgreb, perverteret vold og trusler.

Svaret fra forældrene blev givet til børnene, når de spurgte, hvorfor mor og far gjorde de ting ved dem, som de angiveligt gjorde.

Overgrebene skete ifølge anklageskriftet i familiens hjem i Vejen fra 1987 og seks til syv år frem. De fire børn er i dag alle i 30'erne.

Både den 63-årige mand og hans 60-årige samlever nægter sig skyldig i samtlige 17 anklagepunkter.

Oplysningen om, at forældrene begrundede deres handlinger over for børnene med, at de skulle 'lære, hvordan livet er', kom frem under senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen dokumentation i den opsigtsvækkende nævningesag, der i sit indhold minder om overgrebssagerne fra Tønder, Brønderslev og Rebild.

Anklageren dokumenterede fra bl.a. en lang række af børnenes samtaler med pædagoger på de døgninstitutioner og plejeforældre i de familier, hvor de blev anbragt, efter Vejen Kommune efter flere års tøven valgte permanent at fjerne børnene fra hjemmet.

Det fremgik af dokumentationen, at børnene dengang - efter de så småt begyndte at lukke op over for pædagogerne og andre fagpersoner - at de derhjemme var blevet tvunget til bl.a. at læse pornoblade og se pornofilm sammen med forældrene, og at alle fire skulle gå i seng med mor og far sammen.

De blev angiveligt også truet med at blive slået ihjel, hvis de fortalte til andre, hvad der foregik.

»Jeg ville gerne have kys, men heller ikke mere. Jeg vidste, hvad det endte med,« som det næstældste af børnene sagde under en af samtalerne, som senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen dokumenterede.

Det 11 sider lange anklageskrift omtaler ydmygelser og fornedrelser af snart sagt enhver art. Herunder stærkt voldelige og perverterede seksuelle overgreb vaginalt, analt og oralt, fysisk tvang, pisk, slag, spark, knivkast med børnene som mål, forsøg på kværkning, simuleret drukning, afbrænding med cigaretter, tvunget samkvem med en hund samt trusler om blandt andet drab på en af de andre søskende, hvis der blev sladret.

Der falder dom i sagen i næste uge.