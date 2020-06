Den ene svenskers telefon registrerede nøje, hvordan han kørte fra Øresundsbroen mod Østerbro.

To svenske mænd, der er tiltalt for at have sprængt en bombe ved Skattestyrelsen 6. august sidste år, erkender, at de kørte fra Sverige til København den aften.

Men de to mænd på 23 og 24 år nægter sig skyldige i den tiltale, som anklagemyndigheden har rejst mod dem for at have sprængt bomben.

- Helt overordnet har begge samstemmende forklaret, at det var de to, der kørte til Danmark med (den 23-årige, red.) bag rattet og (den 24-årige, red.) som passager, siger anklager Andreas Christensen.

Sagen mod de to svenskere er mandag begyndt i Københavns Byret.

Den ene tiltalte - en 23-årig mand - kørte i en hvid varevogn af mærket Citroöen Berlingo over Øresundsbroen. Den kørte ind i Danmark 22.41 - 33 minutter før at bomben sprængte foran styrelsen.

Knap en halv time efter sprængningen kørte bilen ud af Danmark og tilbage til Sverige.

Anklager Andreas Christensen har i retten også vist, at den hvide varebil bliver fanget på overvågning, den aften hvor bomben sprænger.

Han har blandt andet vist et billede af den parkerede bil, hvor noget, der kunne være en mobiltelefon, lyser op fra førersædet.

Et andet bevis i sagen er den 23-åriges mobiltelefon, som nøje har kortlagt den rute, som de kørte i den hvide varebil. Telefonen har nemlig gps, som har registreret ruten ret præcist.

- Min klient er chaufføren i bilen, der med sin egen mobiltelefon sidder og lyser i mørket. Ruten er helt korrekt, siger forsvarer for den 23-årige Kåre Traberg Smidt.

- Derfor er fokus fra forsvarets side alene, at hvis der var en bombe i bilen, hvad vidste (tiltaltes navn slettet, red.), og hvad er hans rolle i det her. Er der ført bevis for bestemte handlinger?

Står det til anklagemyndigheden skal retten dømme de to efter en terrorlignende bestemmelse. Muligvis har en eller flere ukendte medgerningsmænd desuden været involveret, fremgår det af tiltalen.

Da bomben sprængte ved Skattestyrelsen lød et stort brag. Der skete skader på bygningen for cirka 6,2 millioner kroner - eksklusive moms.

Retssagen ventes at vare tre dage med dom 7. juli.

/ritzau/