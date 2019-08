Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og den tiltalte i voldtægtssagen havde et seksuelt forhold.

Det kom frem, da den unge mand afgav forklaring for retten onsdag formiddag.

Manden forklarede, at han og Ninna Hedeager Olsen havde kendt hinanden i nogle måneder, da den påståede voldtægt fandt sted 31. marts i år til en fest i borgmesterens hjem.

Til festen var der ifølge den unge mands forsvarer en stor del af kredsen fra Enhedslisten i København.

Den unge mand, der er beskyttet af navneforbud, forklarede videre, at han og Ninna Hedeager Olen havde haft et seksuelt forhold i perioden op til den 31. marts. Manden betegnede han og Ninna Olsens forhold som værende »gode venner«, der af og til dyrkede sex.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen skal ligeledes afgive forklaring onsdag, hvor det ventes, at hun skal spørges ind til sin oplevelse af, hvad der skete 31. marts i år, hvor hændelsen angiveligt fandt sted.

Ved tidligere retsmøder i sagen er det kommet frem, at Ninna Hedeager Olsen vågnede i sin store seng - hvor i alt fire personer havde lagt sig for at sove - ved at blive befamlet på brysterne af den nu tiltalte mand.

Ifølge borgmesteren holdt han hende også på hofterne, mens han lavede samlejebevægelser mod den første kvinde, der lå imellem dem.

På den måde blev teknik- og miljøborgmesteren ifølge anklagen ufrivilligt en del af samlejebevægelserne.

Den tiltalte meldte i første omgang sig selv og erkendte sig skyldig i voldtægt. Det har han siden trukket sig tilbage, og ved sagens indledning onsdag meddelte hans advokat, at han nægter sig skyldig.

Han har i to omgange siddet varetægtsfængslet, men er nu løsladt.

B.T. ville gerne have liveblogget fra sagen, men retsformanden har nedlagt forbud mod at liveblogge fra tiltaltes forklaring.