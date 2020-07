Der er i dag afholdt retsmøde på Bornholm, hvor det skulle besluttes, om den 23-årige af de to tiltalte i drabet på Bornholm skulle forblive varetægtsfængslet - og det skulle han.

Efter argument om, at det vil påvirke den videre efterforskning, hvis der sker en løsladelse, og at der fortsat er et mistankegrundlag, er han nu fængslet yderligere fire uger.

Det blev også nævnt i retten, at der er modstridende forklaringer af, hvad der skeet den Sankt Hans-nat, hvor den 28-årige mand blev dræbt.

Varetægtsfængslingen forlænges altså til den 19. august.

‘Motivet er ikke racistisk’



Den 23-åriges forsvarer, Asser Gregersen, så helst, at man snarest fik behandlet sagen i retten.



Et af hans argumenter var, at motivet er diskuteret meget både i medierne og blandt befolkningen.

Det er ikke et racistisk motiv, det er et mere følelsesmæssigt motiv, siger han.

Han forklarer, at det fremgår af samtlige afhøringer, der er foretaget i sagen.



Tiltalte var med på videokald



Både chefanklager ved Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund, og den 23-åriges forsvarer, Asser Gregersen var med på en videoforbindelse.

Og det samme var den tiltalte. Han var iført en hvid t-shirt med print og røde bukser.

Det var svært at spore, hvordan han havde det. Blikket flakkede meget mellem kameraet og gulvet.

Dog var det tydelig at se, han var skuffet, da retsformanden besluttede, at han fortsat skulle være fængslet.

Den ældste bror, der også er tiltalt i sagen, var ikke til stede i dag, da han allerede havde accepteret en forlængelse af varetægtsfængslingen