En udlejer er uenig i en kendelse fra Huslejenævnet. Han klagede dog ikke, og torsdag sidder han i retten.

Torsdag sidder en udlejer på anklagebænken i Retten i Nykøbing Falster. Han er tiltalt for at have ignoreret fem kendelser fra Huslejenævnet.

Nævnet beordrede ham til at få gang i vedligeholdelsen af fem lejemål i Lundby på Sydsjælland.

Men det er svært at ordne udsugning, stikkontakter og toiletbræt, hvis lejerne nægter deres udlejer adgang. Og det var lige netop det, der skete for den 45-årige udlejer, forklarer han i retten.

- Jeg blev nægtet adgang til alle lejlighederne. Så jeg har ikke lavet de ting, der var indendørs, siger den tiltalte.

Udlejeren forklarer, at en af lejerne henviste ham til, at udlejeren skulle varsle, at han gerne ville have adgang til lejemålet.

Den tiltalte tog hjem og skrev et brev, der varslede, at han gerne ville ind i de fem lejemål i Lundby for at udbedre de mangler, som Huslejenævnet har pålagt ham. Derefter lagde han det i postkasserne hos de fem lejemål.

Manden, der nægter sig skyldig, mener heller ikke, at alle tingene skulle eller kunne laves.

Eksempelvis havde Huslejenævnet pålagt ham, at reparere en udendørs vandhane.

- Den fejlede ikke noget. Der skal en speciel nøgle til, fordi jeg ikke vil have, at de går og bruger de udendørs vandhaner, forklarer udlejeren.

Derudover blev han også pålagt at udskifte eller udbedre et toiletbræt, der nev eller klemte ved brug.

I det lejemål kunne han efter egen forklaring ikke komme ind. Ligesom han fortæller, at han ikke ved, hvad han skal gøre ved et bræt, der klemmer.

Anklageren er hurtig til at foreslå, at det kan skiftes.

Den tiltalte fortæller, at han har været i lejemålet, efter at lejerne var flyttet fra lejemålet.

- Jeg har været inde at sidde på toilettet mange gange, jeg er ikke blevet nevet, siger han.

Udlejeren er ikke enig i flere af de kendelser, som Huslejenævnet er kommet frem til. I flere af tilfældene mener han ikke, at der var noget galt. Han har dog ikke valgt at klage over kendelserne.

Det vides endnu ikke, hvornår dommen afsiges, da anklageren har bedt om at få sagen udsat.

Hvis manden kendes skyldig, risikerer han at miste retten til at administrere de ejendomme, han ejer. Han mister desuden også retten til at bestemme, hvem der skal administrere dem.

/ritzau/