En tiltalt ung mand nægter sig skyldig i et drab, men erkender at han befandt sig i ofrenes hus.

En 20-årig tysk mand nægter sig skyldig i drab og en dødsbrand i Blåvand, som den 28. maj sidste år kostede to samlevende livet.

Det skriver det regionale medie JydskeVestkysten, som tirsdag er til stede i Retten i Esbjerg, hvor drabssagen er indledt.

Tyskeren erkender dog, at han har været i huset efter at have været på en pub i Blåvand.

Politiets efterforskning viser også, at de to, som senere skulle blive ofre for forbrydelserne - 61-årige Cai Lennart Henriksen og 85-årige Else Nielsen - også var på pubben den 27. maj om aftenen.

Omkring midnat forlod den 20-årige beværtningen, men han husker ifølge JydskeVestkysten ikke meget, ud over at han fulgtes med en mand, der trak en cykel.

Senere vågnede han op - bundet til en seng i ejendommen, som senere brændte, lyder mandens forklaring ifølge mediet.

Han fortæller grædende i retten, at han var bange for at være blevet voldtaget.

Han kontaktede dog ikke politiet dagen efter, hvor han blev bekendt med, hvad der var sket i huset, da han var bange for at blive sat forbindelse med drabet, skriver JydskeVestkysten.

Forbrydelserne er ifølge anklageskriftet sket ved, at den unge tyske først tildelte den 61-årige mand flere kraftige slag i hovedet med en stump genstand, som forårsagede blødninger i hovedet.

Derefter smed han liget i en swimmingpool, lyder det.

Kort tid efter drabet tændte et bål, som forårsagede en brand, der bredte sig til resten af huset.

Det endte med at koste den 85-årige kvinde livet, som lå i sin seng i et af værelserne. Hun døde af kulilteforgiftning, fremgår det.

De to ofre var samlevende og ejede i en årrække Restaurant Perlen i Blåvand, har JydskeVestkysten tidligere skrevet.

Dommen forventes 7. maj.

/ritzau/