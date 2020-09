En tidligere chef i Velux-koncernen udspørges tirsdag om et centralt dokument i sag om industrispionage.

I 2015 og 2016 var en chef i et selskab under Velux-koncernen ved at se sig om efter et andet job, og han havde øje på ærkerivalen Fakro.

Derfor ringede han til Fakro. Han forberedte sig også på en eventuel kommende jobsamtale ved at udarbejde et dokument, der i punktform oplistede hans viden om Velux, der er kendt for sine ovenlysvinduer.

Det fortæller den nu tidligere chef, der er tiltalt for at have indsamlet forretningshemmeligheder om Velux i smug og forsøgt at sælge dem til Fakro. Han nægter sig tirsdag skyldig i Retten i Helsingør.

- Jeg har lavet denne her oversigt til mig selv, hvis det var således, at jeg skulle komme til en jobsamtale hos nogen fra Fakro.

- Jeg vil gerne understrege, at de informationer, var mine informationer. Jeg har ikke haft til hensigt at dele dem med nogen, siger den tidligere chef.

Netop dokumentet med punkterne er essentielt i retssagen. Det er tidligere blevet beskrevet som et "menukort" over erhvervshemmeligheder om Velux.

Ifølge anklagemyndigheden sendte den daværende chef i Velux-koncernen det til en erhvervsmand, som skulle mødes med Fakro og forsøge at sælge hemmelighederne om Velux.

Men den tidligere chef forklarer, at han havde projekter med erhvervsmanden og må have sendt det til ham ved en fejl.

- Jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at det må være kommet med i en e-mail, siger han.

I dokumentet skriver han blandt andet, at han har oplysninger om salgstal, et nyt ovenlysvindue samt optagelser fra strategiske møder. Han nævner også en konkurrencesag i EU, som Fakro havde anlagt mod Velux.

Om EU-sagen skriver han, at der kan hentes flere informationer. Senioranklager Robert Hansen vil i retten vide, hvordan han vil hente de oplysninger.

- Det kan jeg ikke. Det er faktisk noget vrøvl, det der står her, forklarer den tidligere chef.

Anklageren vil også vide, hvorfor den daværende chef i Velux-koncernen ville have job i Fakro, når han er underlagt en konkurrenceklausul.

- Det var heller ikke min hensigt eller intention, at jeg skulle starte hos Fakro allerede i morgen. Det var for mig et spørgsmål, om det overhovedet var noget, der kunne komme på tale, siger han i retten.

Erhvervsmanden, som skal have modtaget dokumentet og holdt møder med Fakro er ligeledes tiltalt i sagen. Han nægter sig også skyldig.

De to mænd er begge beskyttet af et navneforbud. Trods protester fra journalister valgte retten at fastholde forbuddet, da sagen begyndte tirsdag.

