Det gik brutalt for sig, da en 28-årig mand døde efter at have fået voldsomme tæsk en morgen i maj i fjor på et hotelværelse på Christianshavn. En 21-årig mand er nu tiltalt i sagen, som i nærmeste fremtid kører ved Københavns Byret.

Den 21-årige nægter sig som udgangspunkt skyldig, fortæller hans advokat, Torben Rasmussen.

I anklageskriftet nævnes yderligere en mistænkt gerningsmand. Han er dog ikke anholdt og befinder sig sandsynligvis ikke i Danmark. Han sag er udskilt fra denne sag og behandles særskilt, når han på et tidspunkt bliver anholdt.

Her er der tale om den 24-årige hollænder Yahye Mohamed Omar. Også den tiltalte har anden etnisk baggrund.

Anklageskriftet beskriver to voldsforhold, der udspandt sig med få timers mellemrum.

Det første skete 15. maj 2022 omkring klokken 06.30 på et værelse på hotellet NH Collection, der ligger på Strandgade. Her blev offeret ifølge anklageskriftet udsat for slag, spark, tramp og såkaldt stump vold.

den 24-årige hollænder Yahye Mohamed Omar er efterlyst i forbindelse med den grove sag om dødsvold. Vis mere den 24-årige hollænder Yahye Mohamed Omar er efterlyst i forbindelse med den grove sag om dødsvold.

Desuden blev han holdt fast og udsat for kvælning, der sammenlagt medførte en ganske voldsom serie skader. Offeret blev fundet senere samme dag omkring klokken 11.20 af hotellets personale, der tilkaldte hjælp.

Hans liv stod dog ikke til at redde, og dagen døde offeret på hospitalet.

Anklageskriftet beskriver, hvordan de to gerningsmænd drog videre til en lejlighed i Indre København, hvor de her overfaldt en 25-årig mand.

Det skete omkring klokken 09.25, hvor offeret blev slået og sparket på kroppen og i hovedet, så han mistede flere tænder.

Desuden blev han stukket og skåret med kniv. Blandt andet fik han skåret sit venstre øre, af ligesom han fik et 15 centimeter langt snit nedover ansigtet.

I forbindelse med overfaldet var offeret i livsfare, oplyses det i anklageskriftet. Der oplyses intet om motiv til de to overfald i anklageskriftet.

Hør mere om blå blink og den dunkle underverden her: