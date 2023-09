En glemt telefon i en taxa kommer måske til at koste en formodet kokain-bagmand dyrt.

Politiet opsnappede nemlig den mistede telefon hos taxaselskabet før den 26-årige mand og havde i al hemmelighed held til at tømme den for information, som blev vigtig i efterforskningen.

Og selv om han ifølge politiet var meget sikkerhedsbevidst, blev han samtidig i månedsvis skygget og overvåget af narkobetjente, når han ifølge tiltalen handlede med kokain i rå mængder og bar rundt på millionbeløb i kontanter i plastikposer på gaden.

I den periode var han også efter politiets opfattelse så tilfreds med sine evner til at organisere kokain i kilovis og endda sælge det hurtigt, selvom kvaliteten var dårlig, at han pralende skrev i en krypteret besked til sine medskyldige:

»Wallah – I am the best«.

Manden sidder netop nu tiltalt i en af danmarkshistoriens største narkosager i det enorme kompleks, som politiet har døbt Operation Sixpence. Andre dømte i komplekset er allerede straffet med over 150 års fængsel sammenlagt.

Den 26-årige IA er tiltalt for at have stået bag indsmugling og handel med svimlende godt 210 kilo kokain og 12 kilo hash.

Han nægter sig skyldig og har ikke ønsket at udtale sig under den verserende straffesag mod ham og otte andre anklagede i byretten i København.

I alt er de ni mænd i alderen 25 til 49 år tiltalt for indsmugling og handel med sammenlagt omkring 400 kilo kokain. Og heraf tegner den 26-årige IA sig altså med 210 kilo ifølge det fyldige anklageskrift for godt halvdelen.

Derfor har anklagemyndigheden også fra starten tilkendegivet, at hans eventuelle straf skal kunne forøges med indtil det halve, hvis han ender med at blive kendt skyldig, fordi der mængdemæssigt har været tale om »særdeles skærpende omstændigheder«.

Samtidig vil politiet have IA smidt ud af Danmark for bestandigt, da han ikke er dansk statsborger.

1,2 million i Netto-pose

Politiet begyndte for alvor at kigge nærmere på ham i november 2020, da man havde fået såkaldte kildeoplysninger – altså tip fra en ikke oplyst kilde – om, at han kunne være interessant i narkosammenhæng.

På det tidspunkt kunne man se, at IA stadig boede hjemme hos sin far, havde fået uddannelsesstøtte i 2018 og i 2019 havde en officiel indtægt på under 50.000 kroner.

Alligevel kørte han meget i taxa i københavnsområdet og besøgte tit en bestemt ven i Urbanplanen på Amager.

Blandt andet 6. januar 2021 skyggede politiet IA på en taxatur til vennen i Urbanplanen. Omkring klokken 13 gik han iført en sort jakke til vennens lejlighed i en etageejendom og hentede en gul Netto-pose.

Straks efter kørte IA i taxa videre til det ydre Nørrebro, hvor han klokken 13.45 på Tagensvej ud for nummer 107 gav den gule plastikpose til en mand, som politiet kort efter identificerede som Mohamed Bekri fra det afrikanske land Mauretanien.

Politiet fulgte Bekri med den gule Netto-pose til hans lejlighed i Sigynsgade, hvor politiet kort efter slog til. Den 56-årige afrikaner blev anholdt og den lille lejlighed ransaget.

Boligen viste sig i nærmest ufatteligt omfang at være en pengecentral. Den gule Netto-pose indeholdt alene 1,2 millioner kroner i kontanter, og i alt fandt politiet i lejligheden 3.956.000 danske kroner og lidt euro.

Samt en professionel pengetællemaskine.

Politiet har senere genkendt ham på overvågningsbilleder fra en række togstationer i Storkøbenhavn – blandt andet fra Hellerup Station.

Her ses han godt en uge før kort før klokken 19 modtage en anden gul Netto-pose, som IA ifølge politiet samme nat klokken 03.12 havde afleveret til sin ven i Urbanplanen.

Pengemanden Mohamed Bekri havde på forhånd sendt et foto af nummeret på en bestemt 50 krone-seddel, som pengekureren fra Urbanplanen skulle bruge som identifikation for at være sikker på, at han afleverede Netto-posen med 2.561.500 kroner i kontanter til den rette.

Mohamed Bekri blev i november 2021 idømt fem års fængsel og udvisning for bestandigt for forsøg på groft hæleri af samlet godt 224 millioner kroner. Siden fastslog Østre Landsret dog, at der var tale om hvidvask.

1.700 års fængsel allerede

De ni formodede hovedmænd i Operation Sixpence har ifølge politiet brugt de krypterede mobilplatforme EncroChat og Sky ECC til at kommunikere med.

Ved seneste optælling i maj i år var 240 kriminelle i Danmark samlet idømt over 1.700 års fængsel samt fem livstidsdomme, efter at det i 2020-21 lykkedes politiet få adgang til indholdet i de krypterede telefoner.

Blandt de tidligere dømte i udløbere af Operation Sixpence er den 41-årige Daniel Wilfred Albright, der i april i år fik 15 års fængsel for at have haft held til at smugle samlet 235 kilo kokain ind i lufthavnen i Kastrup i store sportstasker uden om toldere og politifolk.

Der ventes dom i sagen mod 26-årige IA og de otte andre tiltalte i hovedsagen i Operation Sixpence i slutningen af november.

