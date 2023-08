Mens de fejrede juleaften med familien, lå det oversavede haglgevær gemt under forsædet i parrets bil. Dagen efter – 1. juledag – blev et 34-årigt prøvemedlem i Bandidos skudt med selvsamme våben på en øde vej ved Mogenstrup syd for Næstved.

Nu har politiet rejst tiltale imod en 22-årig etnisk dansk mand, der blev anholdt dagen efter drabet på prøvemedlemmet. Her nægtede den 22-årige sig skyldig.

»Han erkender at have skudt, men han siger skuddet gik af ved en fejl,« siger den tiltaltes advokat, Peter Secher.

Dræbt på øde grusvej

Manden er dækket af navneforbud, og derfor er B.T. afskåret fra at beskrive hans person i detaljer. Men research viser, at den tiltalte var del at det lokale kriminelle miljø på Sydsjælland.

Anklageskriftet beskriver lakonisk, at den 34-årige blev dræbt på den øde grusvej, Egemosevej, ved 19-tiden 25. december.

Her var det for længst blevet mørkt, da de to mænd dukkede op til det aftalte møde på grusvejen, der ligger godt en halv kilometer nord for Mogenstrup på Sydsjælland.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvorfor man havde aftalt at mødes på Egemosevej 1. juledag. Ej heller er det oplyst, hvorfor den 22-årige fandt det nødvendigt at være bevæbnet ved mødet.

Var blevet overfaldet

Men ved en tidligere retssag i april i år blev den 22-åriges kone, en nu 24-årig kvinde, dømt for medvirken til besiddelse af det ulovlige haglgevær.

Ved retssagen forklarede hun, hvorfor manden havde følt behov for at skaffe sig det oversavede jagtgevær.

Ifølge hendes forklaring var parret bange, fordi hendes mand havde problemer med gæld til nogle rockere, ligesom han tidligere var blevet overfaldet.

Derfor var parret juleaftensdag kørt til en adresse nogenlunde midt mellem Næstved og Vordingborg.

Her blev kvinden siddende i bilen, mens manden gik ind. Da han kom ud igen, havde han en pose med sig, og da han kom ind i bilen, viste han posens indhold frem – et oversavet side-by-side haglgevær.

Gemte haglgevær under bilsæde

Han tog handsker på og ladede geværet med to haglpatroner. Kvinden blev bange for, at det skulle gå af, og derfor 'knækkede' han våbnet og skubbede det ind under førersædet.

Efterfølgende kørte de hen til noget familie, som de holdt juleaften med. Senere samme aften kørte parret hjem til Næstved.

Dagen efter kørte den nu 22-årige ud til det aftalte møde på grusvejen, hvor den 34-årige blev dræbt.

På Egemosevej blev han ramt af et skud, der blev affyret fra kort afstand og som ramte ham i hovedet, lyder det i anklageskriftet.

Mens den nu 22-årige tog flugten, udåndede rockeren kort efter på grusvejen.

Meldte sig selv

Politiet kom dog hurtigt på sporet af den nu tiltalte i sagen. Allerede dagen efter havde politiet en klar formodning om, hvem gerningsmanden kunne være.

Han meldte sig selv om eftermiddagen 26. december efter, at politiet havde truet med at efterlyse ham offentligt.

Også hans kone blev anholdt, men hun blev senere løsladt igen. Flere andre har været anholdt i sagen, men kun den nu 22-årige er tiltalt. Resten har fået frafaldet sigtelsen.

Ved retssagen i april blev kvinden idømt to år og tre måneders fængsel, hvoraf de seks måneder skal afsones. Resten er gjort betinget.

Ud over drabet, er den 22-årige også tiltalt for at have været i besiddelse af det oversavede jagtgevær.

Han er desuden tiltalt for at have haft 200 gram kokain til videresalg samt nogle dopingmidler til eget forbrug.

Drabssagen er endnu ikke berammet.

