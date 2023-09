Ost er ikke bare en velsmagende spise - det er også øgenavn for politiet. Særligt i miljøet omkring Pusher Street, hvor begrebet også er opstået.

I en årrække er der blevet råbt 'ost' eller lignende, når politiet har været på vej i den ellers verdensberømte hashgade i forbindelse med bekæmpelsen af den organiserede handel med hash.

En 47-årig Pusher Street-veteran skal kommende uge i retten. Dels for at have solgt has, dels fordi han ifølge anklageskriftet råbte netop 'ost', i forbindelse med, at politiet var ved at rykke ind.

Det vides ikke, hvordan den 47-årige forholder sig til tiltalen, men konkret er han tiltalt for at have fungeret som vagt for pusherne i hashgaden. Det skete ifølge anklageskriftet 12. november 2021 omkring 09.20.

Her råbte han ifølge anklageskriftet flere gange højt 'ost', hvilket fik tilstedeværende pushere og hashbodsmedarbejdere til at flygte fra stedet med en del af den ulovlige cannabis.

Derfor er han også tiltalt for at have medvirket til salg af godt et halvt kilo hash og 22 gram skunk.

Det er ikke første gang, den 47-årige har været sat i forbindelse med hashsalget i Pusher Street. Igennem årene ar han flere gange blevet dømt for handel med hash.

