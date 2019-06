Gråden klemte sig på i halsen, da en tiltalt kommunalpolitiker fra Sjælland onsdag skulle afhøres ved Retten i Roskilde.

»Jeg har aldrig slået nogle af mine børn for at gøre dem ondt. Det er noget, som den ældste finder på, fordi han hader mig, og har haft held med at radikalisere sin lillebror,« lød det fra den folkevalgte tiltalte.

Politikeren er tiltalt for gennem 20 år at have begået vold mod sine tre børn, men nægter sig skyldig.

Trods protester fra blandt andet B.T. besluttede domsmandsretten, at identiteten på den voldstiltalte politiker ikke må røbes offentligt, mens sagen kører.

Også selv om politikeren som et del af sit politiske arbejde har været med til at tvangsfjerne andre børn på mistanke om vold fra forældrene, inden politkeren selv for nylig kom i samme situation.

»Det var forfærdeligt at opleve, når man intet har gjort. Det eneste, der er sket, er at kommunen har gjort mit barn fortræd. Han har grædt sig i søvn i flere uger,« argumenterede politikeren.

Sagen begyndte at rulle, da lokalpolitikerens yngste barn kort efter nytår en dag ikke turde gå hjem fra skole af frygt for forældrenes vrede.

I stedet får han lov til at sove hos sin storebror, der er flyttet hjemmefra og i flere år ikke har villet have kontakt med politikeren.

Næste dag alarmerede storebroderen skolen, og kommunen blev involveret. Siden har det yngste barn været fjernet fra hjemmet.

Under den efterfølgende efterforskning har de to største søskende taget hver deres parti.

Den ældste støtter sin mindste lillebror og har fortalt politiet, hvordan han også selv er blevet udsat for vold flere gange ugentligt - til tider dagligt - af politikeren.

Derimod har det mellemste barn støttet politikeren, og sagt at storebroderen overdriver. Han mindes aldrig selv at være blevet slået eller se sine søskende blive udsat for vold.

»Vi har haft ret strenge rammer i forhold til andre børn. Vi måtte for eksempel ikke selv tage andet end rugbrød i køleskabet, og ikke lige før vi skulle spise,« fortalte det mellemste barn i vidneskranken.

Ifølge politikeren havde børnene dog nogle gange »stjålet« is i hjemmet.

Af en messenger-korrespondance mellem de to ældre børn fremgik det, at den ældste ville redde sin mindste lillebror fra mere vold, mens den mellemste frygtede, at en eventuel retssag ville ende med, at lillebroderen kom på børnehjem.

Derfor opfordrede han storebroderen til ikke at puste til gløderne ved at påstå, at de har fået slag af politikeren.

'Slag og slag. Det kan godt være, man har fået en eller to. Men hvis man fucker op, fortjener man også konsekvenser. Måske er de (forældrene, red.) blevet for rasende, og givet et slag på skulderen eller rusket,' skriver den udglattende bror blandt andet til sin storebror.

Anklagemyndigheden vil kræve politikeren idømt fængselsstraf for grov vold efter straffelovens paragraf 245.

Der ventes dom i sagen i næste uge.