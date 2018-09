Chefen i Hesalight undrer sig højlydt over, at Pensam og andre investorer ikke var mere omhyggelige.

Roskilde. Pensionskasser og andre investorer var uhyre overfladiske, inden de besluttede sig for at låne mere end halv milliard kroner til lysvirksomheden Hesalight A/S.

Sådan lyder det mandag fra direktør Lars Nørholt under en afhøring i Retten i Roskilde. Her er han anklaget for at have bedraget Pensam og Pension Danmark og en række andre investorer - heriblandt Ikea via Captar.

- Vi har aldrig gemt noget og fjernet kontrakter eller noget som helst, siger den tiltalte, der nægter sig skyldig.

- Kun to ud af otte eller 12 har overhovedet gidet sætte sig ind i bilen og køre ud for at se virksomheden, inden de skyder penge ind, siger Lars Nørholt.

De to besøgende var henholdsvis Pensam og det Ikea-ejede Captor.

Under afhøringen vil specialanklager Jørn Thostrup fra Bagmandspolitiet vide, om investorerne for eksempel bad om at se papirer fra bogholderiet.

- Nej. Der er ikke en eneste af de bond-holdere, der har vendt et eneste stykke papir i virksomheden, siger den tiltalte. Bond er engelsk for obligationer.

Ifølge Bagmandspolitiet førte Nørholt pensionskasserne og de øvrige långivere bag lyset ved blandt andet at bruge et årsregnskab, hvori var indtægtsført ordrer fra en italiensk optikerkæde.

Fra Milano styrer Salmoraghi & Vigano et stort antal butikker. Indtægten for at levere LED-lys til italienerne var 24,5 millioner kroner, står der i regnskabet.

Godt nok var der en hensigtserklæring fra optikerkæden, men der var slet ikke et egentlig salg i den størrelsesorden, hævdes det.

- Anklagemyndigheden gør gældende, at en sådan hensigtserklæring ikke kan indregnes i årsrapporten, siger specialanklageren. Senere blev det til tre leverancer - men kun til en værdi af 2,5 millioner kroner.

Lars Nørholt bliver gået på klingen om, hvor han i rammeaftalen med kunden ser tegn på, at man faktisk har forpligtet sig til at købe for 24,5 millioner.

- Jeg havde en klar forventning om, at det var en ordre, der skulle køre igennem, siger den tiltalte. Desuden henviser han til, at revisoren godkendte posteringen.

Sagen ventes at strække sig over 20 retsmøder. Undervejs skal blandt andre italienske vidner afhøres via videolink til Milano.

